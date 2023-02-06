Malatya’dan 12 saat sonra sevindiren haber! Yıkılan binanın enkazından kız çocuğu böyle kurtarıldı | video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Hava şartları ve aynı anda birçok binanın yıkılması nedeniyle çalışmalar güçlükle devam ederken depremden 12 saat sonra güzel haber geldi. Malatya'nın İsmetiye Mahallesi'nde bir binanın enkazından 7 yaşındaki Elif ve 12 yaşındaki Hamit sağ olarak çıkarıldı. Aynı binanın enkazında 3 kişinin daha kurtarılmayı beklediği öğrenildi.
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