Malkara'da 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması yapıldı | Video
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçede ilk defa 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliği için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.
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