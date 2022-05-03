Video Yaşam Maltepe'de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada | Video
Maltepe'de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada | Video

Maltepe'de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada | Video

03.05.2022 | 08:41

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Maltepe'de iki otomobilin karıştığı, 1 kişinin de yaralandığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

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Olay 00.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BCM 529 plakalı BMW marka otomobil cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada kavşağa girmeye çalışırken duramayarak aynı cadde üzerinde bulunan kavşaktan dönmeye çalışan 35 JF 464 plakalı Citroen marka otomobile yan taraftan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 35 JF 464 plakalı otomobilde bulunan kadın yolcu yaralanırken 34 BCM 529 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşları kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası maddi hasar alan her iki otomobilden inen taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kazaya karışan otomobil sürücüleri birbirlerine tekme, yumruk ve küfürlerle saldırırken, olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi sonucu kavganın büyümesi engellendi. Kazada 35 JF 464 plakalı otomobilde bulunan ve yaralanan kadın yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan tarafların kavga etmesi sonucu olay yerine zırhlı polis aracı dahil çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kaza sonrası cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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