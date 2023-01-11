Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı | Video

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Maltepe’de bir gecekonduda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alev topuna dönen gecekondu yangını adeta geceyi aydınlattı.