Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Faıkıoğlu'nun kullandığı araç ile aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin Çetiner'in kullandığı otomobil, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak girişinde çarpıştı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Filiz Fakıoğlu, Filiz Talas ve Emilay İnal yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.Otomobil sürücülerinden Hüseyin Çetiner "Köprülü kavşak girişine geldiğimde bir araç sağımdan gelip beni sıkıştırınca direksiyonu kırdığım sırada arkadan gelip benim aracıma çarptı. Arkadaşın suçu yok" dedi.