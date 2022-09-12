Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Otomobil sürücülerinden Hüseyin Çetiner "Köprülü kavşak girişine geldiğimde bir araç sağımdan gelip beni sıkıştırınca direksiyonu kırdığım sırada arkadan gelip benim aracıma çarptı. Arkadaşın suçu yok" dedi.