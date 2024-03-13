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Manisa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video

Manisa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video

13.03.2024 | 14:38

MANİSA merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen- 11' operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Manisa'nın Akhisar ilçe merkezinde, Erdoğan Şener (Şenerler), Sadrettin Avcı (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün 'kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik yaptığı' bilgisi alındı. Jandarma, 24 Kasım 2023 tarihinde düğmeye basılarak, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliler takibe alındı. Suç örgütleri tarafından, Manisa başta olmak üzere, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de birçok vatandaş mağdur edilerek yaklaşık 2 milyar TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Savcılıkça tespit edilen tüm mal varlıklarına el konuldu.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PARA YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması ve suça ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla, dün, Manisa, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir illerinde 20 şüpheliye ait 47 farklı adreste icra edilen Mahzen-11 operasyonunda, 3 lüks otomobil, çeşitli markalarda 44 araç, 2 tekne, 3 motosiklet, 666 açık çek-senet, 191 araç satış sözleşmesi, 92 tapu sözleşmesi, 26 çek-senet karnesi, 55 vekaletname, 133 bilezik ve ziynet eşyası, 60 bin TL nakit para, 12 bilgisayar, 26 cep telefonu, 15 pos cihazı, 50 kaşe, 7 tabanca, 6 av tüfeği, 138 tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü ve çok sayıda kredi kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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