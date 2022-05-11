Video Yaşam Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video
Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video

11.05.2022 | 20:54

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçi servisi demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 işçi yaralanırken 5'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

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