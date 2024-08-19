Mardin’de sokak köpekleri birbirlerini parçaladı 19.08.2024 | 11:37 Mardin’in Nusaybin ilçesinde başıboş sokak köpekleri yol ortasında başka bir köpeğe saldırdı. Saldırıya uğrayan köpek telef oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Devrim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen köpeğe başka bir köpek sürüsü saldırdı. Saldırının ardından telef olan köpek yerde can çekişirken o anlar bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.