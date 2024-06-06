Market çalışanı sokak ortasında gaspçılar tarafından dakikalarca böyle darp edildi | Video 06.06.2024 | 10:57 Uşak'ta bir Tarım Kredi Market şubesinde meydana gelen olayda, gasp etmeye çalıştıkları market çalışanını sokak ortasında tekme tokat darp ederek bıçaklayan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 1 Haziran günü Dikilitaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, market çalışanı M.K.'nin (25) iddiasına göre, markete gelen 7 kişi, bıçak çekerek kasada bulunan paraları almak istedi. Market çalışanı, şüphelileri biber gazı sıkarak dışarı çıkarmaya çalıştığı sırada 7 kişi tarafından darp edildi. Sokak ortasında tekme tokat dövülen çalışan, bıçaklandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Tarım Kredi Market çalışanı, saldırganların elinden güçlükle kurtarıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralanan market çalışanı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheler ise polis ekiplerince ise kimlikleri tespit edilmesi üzerine Y.D. (16), E.A. (17), Ç.E. (15), H.G. (22), A.A.D. (17), S.Y. (17) ve A.G. (16) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A.D. (17), H.G. (22), Y.D. (16) ve E.A. (17) "kasten yaralama" ve "yağma" suçundan tutuklanırken, Ç.E. (15), S.Y. (17) ve A.G. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yere düşen Tarım Kredi Market çalışanının tekme tokat dövüldüğü anlar ve çevredeki vatandaşların saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.