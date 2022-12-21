Video Yaşam Maskeli Beşler'in 200 bin liralık kombi ve tesisat malzemesi çaldığı anlar kamerada | Video
Maskeli Beşler'in 200 bin liralık kombi ve tesisat malzemesi çaldığı anlar kamerada | Video

Maskeli Beşler'in 200 bin liralık kombi ve tesisat malzemesi çaldığı anlar kamerada | Video

21.12.2022 | 14:16

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Pendik’te maskeli beş hırsız, sabah saatlerinde girdiği iş yerinden 200 bin lira değerindeki kombi ve tesisat malzemelerini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anları akıllara ‘Maskeli Beşler’ filmini getirdi.

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Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli beş hırsız, gözüne kestirdiği kombi satışı yapılan iş yerine ticari minibüsünü yanaştırarak geldi. Hırsızlar, etrafı kolaçan ettikten sonra 5 dakika içinde kilidini kırdıkları iş yerinin içine girerek 200 bin lira değerinde kombi ve tesisat malzemelerini çaldı. Hırsızlık sonrası alarm firması iş yeri sahibi Nurcan Yünlü'yü aradı. İş yerine gelen Yünlü, 200 bin lira değerindeki malzemelerinin çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Yaşanan o anlar 'Maskeli Beşler' filmini aratmazken hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 5 maskeli hırsızın ticari minibüsü yanaştırarak iş yerine geldiği, ardından koli halinde malzemeleri çaldığı, malzemelerin üzerinde bulunan Türk Bayrağı'nı yere attıkları görülüyor.

"200 BİN TL CİVARI MADDİ ZARARIMIZ VAR"
Konu hakkında konuşan iş yeri sahibi Nurcan Yünlü, "Cumartesi günü sabah saat 07.30 sıralarında alarm firmasının beni aramasıyla olayın bilgi dahilinde olup olmadığı soruldu. Kendilerine ilettim, polise haber verdiler. Biz de 10 dakika sonra iş yerine geldik. Kamera kayıtlarına baktık. 5-6 kişinin kapıyla 5-10 dakika uğraşıp içeri girdikten sonra burada bulunan şofbenimiz, kombi ve tesisat malzemelerimiz vardı, bunları çaldıklarını gördük. 200 bin TL civarı maddi zararımız var. Karakola gittim. Şikayetçi oldum. Bu hırsızlıkların önüne geçilmesini istiyorum" dedi.

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