Mecidiyeköy’de kaza sonrası tartışma: “50 tane dosyam var” diyerek üzerine yürüdü | Video
Mecidiyeköy’de bir araç motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, “50 tane dosyam var” diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Tartışmayı çevredeki vatandaşlar önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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