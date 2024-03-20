Video Yaşam Mecidiyeköy’de kaza sonrası tartışma: “50 tane dosyam var” diyerek üzerine yürüdü | Video
Mecidiyeköy’de kaza sonrası tartışma: “50 tane dosyam var” diyerek üzerine yürüdü | Video

Mecidiyeköy’de kaza sonrası tartışma: “50 tane dosyam var” diyerek üzerine yürüdü | Video

20.03.2024 | 06:00

Mecidiyeköy’de bir araç motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, “50 tane dosyam var” diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Tartışmayı çevredeki vatandaşlar önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde iftara dakikalar kala meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil, seyir halinde olan 34 EJT 845 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosikletinden inen şahıs, "50 tane dosyam var" diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Tartışmayı çevredeki vatandaşlar araya girerek büyümeden sonlandırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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