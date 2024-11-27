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Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video

Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video

27.11.2024 | 13:52

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Erbil hakkında haftada 1 gün 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.

EV HAPSİ KALDIRILDI, HER HAFTA 1 GÜN İMZA ATACAK
Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

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