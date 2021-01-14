Video Yaşam Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video

Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video

Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video
14.01.2021 | 09:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz MS hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video 05:44
Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video 14.01.2021 | 09:02
Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video 00:45
Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video 14.01.2021 | 09:08
İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu | Video 02:29
İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu | Video 14.01.2021 | 08:37
Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Canlı yayında kitlesel kornavirüs aşısı uygulaması... | Video 03:24
Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Canlı yayında kitlesel kornavirüs aşısı uygulaması... | Video 14.01.2021 | 08:50
Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü’nde buzlarla vals | Video 04:35
Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü’nde buzlarla vals | Video 14.01.2021 | 08:33
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar | Video 02:04
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar | Video 14.01.2021 | 08:33
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 03:26
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 14.01.2021 | 08:33
İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı | Video 01:14
İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı | Video 14.01.2021 | 08:33
Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video 01:02
Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video 14.01.2021 | 08:33
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 14 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 14 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 14.01.2021 | 07:01
TRT EBA TV izle! 14 Ocak Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (14 Ocak Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 14.01.2021 | 06:50
Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı | Video 02:00
Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı | Video 13.01.2021 | 16:52
Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor | Video 01:47
Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor | Video 13.01.2021 | 16:52
SON DAKİKA | Beklenen kar yağışı başladı! Yağışlar ne kadar sürecek? 01:48
SON DAKİKA | Beklenen kar yağışı başladı! Yağışlar ne kadar sürecek? 13.01.2021 | 16:33
Hercai dizi ekibinden köy okulunda kurulan kütüphaneye destek | Video 03:35
Hercai dizi ekibinden köy okulunda kurulan kütüphaneye destek | Video 13.01.2021 | 16:01
Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu, oynatamadığı sol işaret parmağından bulundu | Video 00:53
Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu, oynatamadığı sol işaret parmağından bulundu | Video 13.01.2021 | 16:07
Sakarya’da şok cinayet! Öldürüldükten sonra parçaları dereye atıldı | Video 03:41
Sakarya’da şok cinayet! Öldürüldükten sonra parçaları dereye atıldı | Video 13.01.2021 | 15:34
İstanbul Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı | Video 03:25
İstanbul Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı | Video 13.01.2021 | 15:40
Yaşlı balıkçı boyu kadar olan dev balığı yakaladığı anları anlattı Canavar gibiydi | Video 05:29
Yaşlı balıkçı boyu kadar olan dev balığı yakaladığı anları anlattı "Canavar gibiydi" | Video 13.01.2021 | 15:16
Eskişehir’de mevsimin ilk karından kartpostallık manzaralar | Video 02:25
Eskişehir’de mevsimin ilk karından kartpostallık manzaralar | Video 13.01.2021 | 14:26

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Ayaz, Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç adayı geliştirdi. İnsan bağırsağında yer alan bir bakteriden elde edilen ilaç adayı için Amerika'daki uluslararası bir firma 500 bin dolarlık bütçe verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkan MS hastalığının engellenmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirildi. MS hastalarına umut olacak ilaç adayını geliştiren Doç. Dr. Furkan Ayaz, 2 yıl boyunca yaptığı çalışmanın ardından ilacın fare deneylerinde hastalığı engellediğini gördüklerini söyledi. Doç. Dr. Ayaz ve çalışmalara katkı sunan 2 akademisyen tarafından patenti alınan ilaç için Amerika'daki uluslararası firmanın 500 bin dolar bütçe desteği sağladığı belirtildi.


'ÇALIŞMALAR 2 YIL SÜRDÜ, DENEYLER OLUMLU SONUÇ VERDİ'
İnsan bağırsağında yer alan bir bakteriden elde edilen ekzopolisakkaritlerin MS hastalığını tamamen engellediğini gözlemledikten sonra ilaç adayı için çalışmalara başladıklarını belirten Doç. Dr. Ayaz, "Bu bakteri aynı zamanda bağırsakta iltihaplanmayı engelliyor. Biz de bundan yola çıkarak MS hastalığının tedavisinde kullanmak için işe koyulduk. 2 yıl süren çalışmanın ardından fare deneylerinde olumlu sonuç elde ettik. Deneylerimizde MS hastalığının ilerlemediğini gördük. Çünkü MS hastalığında merkezi sinir sistemini etkileyen iltihaplanma hastaların durumunun kötüleşmesine neden olmakta. MS hastalarında iltihaplanma bir artıyor bir azalıyor. Azalma olduğu zaman bu ilaç uygulandığında hastalığın tekrardan nüksetmesini engellemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


"İLAÇ İNSANDA VAR OLAN BAKTERİDEN ELDE EDİLİYOR"
Patenti alınan ilaca Amerika'daki uluslararası ilaç firmasının 500 bin dolar bütçe desteği sağladığını belirten Doç. Dr. Ayaz, "İlaç insanlarda var olan bir bakteriden elde ediliyor. Çalışmalar sonlandıktan sonra klinik denemelere geçileceğini ve ilaçla birlikte MS hastalarının yaşam standartlarını yükseltmeyi umut ediyoruz. Genetik olarak MS'e yatkınlığı olduğunu düşündüğümüz ailesel geçmişi olan hastalara bu ilaç önden verilerek engellenebilir. İlacın MS hastalığının engellenmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Amerika'daki çalışma arkadaşlarım Barbara Osborne ve Katherine Knight ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın patentini geçen yıl aldık" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA