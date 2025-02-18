Mersin'de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne 138 bin TL ceza kesildi | Video
Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çakar lamba takılan bir araç durduruldu, sürücüsüne 138 bin TL ceza kesilip araç trafikten 30 gün men edildi.
Ekiplerin trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.
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