Mersin'de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne 138 bin TL ceza kesildi | Video 18.02.2025 | 09:25 Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çakar lamba takılan bir araç durduruldu, sürücüsüne 138 bin TL ceza kesilip araç trafikten 30 gün men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye bilgiye, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarmasına bağlı ekipler, Mersin - Tarsus Otoyolunda trafik denetimi yaptı. Ekiplerin denetimde ön panjur kısmında çakar lamba takılı bir aracı durduruldu. Yapılan inceleme ve denetimde araca yetkisiz olarak çakar lamba takıldığının tespit edildi. Bunun üzerine araç 30 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne 138 bin 172 TL ceza kesildi.Ekiplerin trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.