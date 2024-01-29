Mersin'de feci kaza, doktor dakikalarca kalp masajı yaptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video
Mersin'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü 3 ağır kişi yaralandı. Yoldan geçerken kaya gören bir doktor ise kalbi duran kadını hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı.
Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, otomobilin tekerinin patlamış olacağı belirtildi.
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