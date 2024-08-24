Metrobüsteki yumruklu yer verme kavgası kamerada!
Beylikdüzü metrobüsü Güzelyurt mevkiinde yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine yumruklarla saldıran tarafları diğer yolcular ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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