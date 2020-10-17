Metruk bina zehir yuvası çıktı | Video

İstanbul Fatih’te metruk bir binaya baskın yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Ekipleri bianın bahçesinde 1.5 kilogram uyuşturucu madde ‘kubar’ ele geçirdi. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan Mehmet Ali A. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; Dün saat 16:10 sıralarında Fatih Hacı Kadın Mahallesinde bulunan metruk bir bina içerisinde yapılan kontrollerde polisi görünce kaçmaya çalışan Mehmet Ali A. gözaltın alındı.

Güven Timleri polislerinin binanın bahçesinde yaptıkları aramalarda; Plastik kova içerisinde 1 kilo 349 gram toz kubar, 85 parça alüminyum folyoya sarılı vaziyette 114,34 gram toz kubar, 19 parça beyaz kağıda sarılı vaziyette 38,14 gram gelen skunk, 2 parça şeffaf poşete sarılı 6,65 gram esrar, 1 parça siyah poşete sarılı 3,89 gram eroin, 1 parça beyaz peçeteye sarılı 3,33 gram taş kokain, 1 parça şeffaf poşete sarılı 5,15 gram marok, Uyuşturucu imalatında kullanılan 900 gram sıvı amonyak, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK / SABAH