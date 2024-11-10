Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in katil zanlısıyla karşılaştığı anlar kamerada | Video 10.11.2024 | 16:08 Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin, katil zanlısıyla karşılaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, küçük Şirin'in çöp konteynerinin başında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.