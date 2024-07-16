Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video
Söke Milas Karayolu’nda seyretmekte olan bir otobüs direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otobüsün yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralıları kurtarmak için olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildi.
Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda yaralı olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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