Video Yaşam Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video
Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video

Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video

16.07.2024 | 15:04

Söke Milas Karayolu’nda seyretmekte olan bir otobüs direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otobüsün yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralıları kurtarmak için olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildi.

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Kaza öğlen saatlerinde Söke Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas-İstikametinden Söke İstikametine gitmekte olan Akdeniz Firması'na ait yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.

Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda yaralı olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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