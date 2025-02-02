Video Yaşam Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video

Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video

02.02.2025 | 10:48

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulanarak, çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü. O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YARIŞAN ŞOFÖRLER YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer yarıştığı 34 M 1395 plakalı minibüs şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlemleri yapıldı.

İKİ ŞOFÖRE 28 BİN 248 LİRA CEZA KESİLDİ
Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun 'Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak', 'Yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak', 'Taşıt yolunda duraklamak', 'Fazla yolcu almak', 'Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alınarak araçları da trafikten menedildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 00:53
Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 02.02.2025 | 10:48
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu ’stres yüzünden doğuracağım’ diyerek indi | Video 02:27
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video 02.02.2025 | 10:48
İstanbul’da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 01:43
İstanbul'da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 02.02.2025 | 10:48
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 01:45
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 02.02.2025 | 09:43
Çıldır Gölü’nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 05:06
Çıldır Gölü'nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 02.02.2025 | 09:43
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis’te görüntülendi | Video 01:13
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video 02.02.2025 | 09:42
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 01:00
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 02.02.2025 | 08:40
Yenidoğan Çetesi’nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi'nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 02.02.2025 | 08:40
Kırıkkale’de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 00:39
Kırıkkale'de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 02.02.2025 | 08:40
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02:25
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02.02.2025 | 08:39
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 04:27
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 02.02.2025 | 08:39
Ankara’da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 00:39
Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.02.2025 | 15:41
Diyarbakır’da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:59
Diyarbakır'da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.02.2025 | 14:36
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44’ü tutuklandı | Video 01:02
"Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:08
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:46
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:03
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01:06
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01.02.2025 | 13:41
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01:52
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01.02.2025 | 13:40
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 00:20
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 01.02.2025 | 13:40
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01:54
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01.02.2025 | 13:40
Tekirdağ’da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 00:36
Tekirdağ'da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 01.02.2025 | 11:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA