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Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgasında hayatını kaybetti | Video

Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgasında hayatını kaybetti | Video

05.02.2025 | 09:14

Büyükçekmece'de minibüs şoförleri Nihat Baysal(61) ile Çağlar U.(40) yolcu sebebiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Çağlar U., beyzbol sopasıyla Baysal'a saldırdı. Kafasına darbe alarak yaralanan Baysal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanedeki müdahale sırasında doktorlar, Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Olay sonrasında sopalı saldırgan Çağlar U. gözaltına alınırken, Baysal'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay 2 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşan-İstanbul güzergahında çalışan minibüs şoförleri Nihat Baysal(61) ve Çağlar U.(40) arasında yolcu sebebiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlar U., beyzbol sopasıyla Baysal'a saldırdı. Kafasına darbe alarak yaralanan Nihat Baysal yere düşerken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorlar, Nihat Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILDI
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Baysal'ın cenazesine, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin, otopsi raporunun hazırlanmasından sonra belli olacağı öğrenildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Şoförler arasındaki kavga bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Çağlar U.'nun beyzbol sopası ile Nihat Baysal'a vurduğu ve çevredekilerin araya girerek kavgayı sonlandırdığı anlar yer alıyor.

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