Minibüsle şadırvan arasında sıkışan kadın ağır yaralandı | Video

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RİZE'de kontrolden çıkan minibüs, yolda el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a (50) çarptı. Minibüs ile caminin şadırvanı arasına sıkışan Kayalar ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Tekke köyünde meydana geldi. İddiaya göre, T.Y. (21) idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen kamyonun yolu daraltması nedeniyle ani manevra yapınca kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, el arabası ile ot taşıyan Meryem Kayalar'a çarptı. Yolda camiye ait şadırvan ile minibüs arasına sıkışan Kayalar, ağır yaralandı. Sürücü T.Y. ile yanındaki Z.A. kazayı hafif sıyrıkla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Kayalar'ı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayalar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan saniyeler önce yoldan ağır tonajlı kamyonun geçtiği, karşı yöndeki minibüsün kontrolden çıktığı ve yol kenarında ot yüklü el arabasını süren kadına çarptığı görülüyor.