Minikler halk pazarı kurup, depremzedeler için satış yaptı | Video
Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri öncülüğünde kurdukları mini halk pazarında, depremzede öğrenciler için satış yaptı. Sebze ve meyvenin yanı sıra çeşitli yiyecekleri de satan öğrencilerin pazarı ilgi gördü.
Miniklerin tezgahından alışveriş yapan Zeynep Çetin, "Salatalık, havuç, dereotu alıyorum. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için alışveriş yapıyorum. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için bu hafta tüm sebze meyve alışverişimi buradan yapıyorum" dedi.
Ahmet Akkoyun, "Burada emeği geçen başta okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve tüm öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum. Depremzedeler için bir kermes düzenlemişler. Biz de elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Anaokulu Müdürü Fatih Çelik de şu bilgileri verdi: "Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz halk pazarımızı bu sene depremzede öğrencilerimiz için kurduk. Bu pazarın kurulma amacı çocuklarımızın yardımseverlik duygularını geliştirmek, kendi özgüvenlerini arttırmak ayrıca bu pazardan elde edilecek gelirin bir bölümü depremzede öğrencilerimiz için harcanacak. Bu pazarda okul olarak bizim bir maliyetimiz yok. Velilerimizin evlerinde hazırladıkları ürünler ve seralarından veya bahçelerinden topladıkları ürünler bu pazarda öğrencilerimiz tarafından satışa sunuluyor. Böylelikle hem öğrencilerimizin özgüvenleri gelişiyor hem de yardımseverlik duyguları geliştirilmiş oluyor."
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