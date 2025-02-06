Mısır Çarşısı’ndaki yangının çıkış anını SABAH görüntüledi | Video
İstanbul Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda çıkan yangının ilk anlarını SABAH görüntüledi.
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