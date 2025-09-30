Video Yaşam MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video
MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video

MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video

30.09.2025 | 15:48

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
MİT koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'nun iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VERİLER CASUSLUK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA AKTARILIYORDU
USOM'un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

Siber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 01:44
MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 30.09.2025 | 15:48
Otobüs sürücüsü yolculara küstü, otobüsü durağa çekip kendisi aşağıya indi! O anlar kamerada | Video 02:14
Otobüs sürücüsü yolculara küstü, otobüsü durağa çekip kendisi aşağıya indi! O anlar kamerada | Video 30.09.2025 | 15:27
Çanakkale’de akran zorbalığı: Bir çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor | Video 03:34
Çanakkale'de akran zorbalığı: Bir çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor | Video 30.09.2025 | 15:26
DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 01:08
DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 30.09.2025 | 15:22
Sivas’ta otobüs ile tır çarpıştı: 3’ü ağır 18 yaralı | Video 00:55
Sivas'ta otobüs ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 18 yaralı | Video 30.09.2025 | 15:07
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi | Video 01:41
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi | Video 30.09.2025 | 15:02
Samsun’da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 00:52
Samsun'da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 30.09.2025 | 14:05
Elektrikli bisikletle yemek yiyenlerin arasına dalmıştı! İşletme sahibi o anları anlattı | Video 03:32
Elektrikli bisikletle yemek yiyenlerin arasına dalmıştı! İşletme sahibi o anları anlattı | Video 30.09.2025 | 13:56
Bursa’da çöp kamyonu kontrolden çıkıp refüje girdikten sonra takla attı! Kaza anı kamerada | Video 00:59
Bursa'da çöp kamyonu kontrolden çıkıp refüje girdikten sonra takla attı! Kaza anı kamerada | Video 30.09.2025 | 13:42
3 yıldır aranan şahıs evinde saklandığı bazanın yanında yakalandı | Video 00:34
3 yıldır aranan şahıs evinde saklandığı bazanın yanında yakalandı | Video 30.09.2025 | 13:31
Esenyurt’ta kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi | Video 00:59
Esenyurt’ta kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi | Video 30.09.2025 | 12:39
Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için Yabancı menşeili cisim açıklaması | Video 01:20
Trabzon Valiliği'nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için "Yabancı menşeili cisim" açıklaması | Video 30.09.2025 | 12:39
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı | Video 01:10
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı | Video 30.09.2025 | 12:15
Gaziosmanpaşa’da inanılmaz olay: Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı! | Video 01:49
Gaziosmanpaşa'da inanılmaz olay: Otomobilin üzerine idrarını yaptı; sahibine saldırdı! | Video 30.09.2025 | 11:50
Esenyurt’ta tekmeli yumruklu yük indirme kavgası kamerada | Video 01:07
Esenyurt'ta tekmeli yumruklu yük indirme kavgası kamerada | Video 30.09.2025 | 11:30
Beylikdüzü’nde işe giderken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01:22
Beylikdüzü'nde işe giderken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 11:18
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video 01:54
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video 30.09.2025 | 11:17
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 03:31
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.09.2025 | 10:51
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: Uyuşturucu satmıyoruz savunması yaptılar | Video 00:41
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: "Uyuşturucu satmıyoruz" savunması yaptılar | Video 30.09.2025 | 10:29
Vali Kumbuzoğlu: Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 01:17
Vali Kumbuzoğlu: "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" | Video 30.09.2025 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY