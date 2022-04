Motobike İstanbul 2022 kapılarını açtı! Fuarın en pahalı motoru 1 milyon TL | Video

Motosiklet ve bisiklet tutkunlarının merakla beklediği “Motobike Expo Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı” açıldı. Fuarın en pahalı motoru 1 milyon TL değerindeki Mv Agusta Rush 1000 modeli oldu. Ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu, oğluyla renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin Motosiklet ve Bisiklet fuarı olan, "Motobike Expo Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı", açıldı. Geçen sene korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan fuarda bu sene en pahalı motor 1 milyon lira değerindeki Mv Agusta Rush 1000 model oldu. MV Agusta Brutale 800 RR modeli ise sadece fuar için bir adet üretildi ve motora fiyat biçilmedi. Aynı zamanda ünlü Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motorlara olan ilgisi ve motora binip sürmesi renkli görüntüler oluşturdu.



Ünlü motosiklet yarışçısı olan Sofuoğlu, "Önceden babamla birlikte gelirdik, şimdi ben oğlumla geliyorum. Aynı duyguları yaşıyoruz" dedi.



"MOTORCULAR ARTIK AVRASYA TÜNELİ'Nİ KULLANACAK"

Ünlü Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, "Bence fuar bu sene çok büyük bir misafir ağırlayacak, özellikle de hafta sonu. Çok güzel yeni motosikletler var. Ben de merakla motosiklete bakanlardanım. Ama bence fuardaki en büyük sürpriz, ulaştırma ve altyapı bakanımızdan geldi. Köprülerde, kötü havalarda motorcuların neler çektiği haberlerde hep çıkar. Bakanımıza bu duruma anlattım ve sadece 1 hafta gibi kısa bir sürede, 'hem bariyerlerle Türkiye'nin her yerini donatacağız hem de Avrasya Tüneli'ni motosikletçilere artık açıyoruz' dedi. İnşallah bayramdan önce motorcular artık Avrasya Tüneli'ni kullanacak. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden bir sektörden bahsediyoruz. Belki 10 milyonu ilgilendiren bir haberdi bu. Hem bariyerler hem de motosiklete olan yatırımlar çok önemli. Bu anlamda bir motorcu olarak hem fuar hem de yeni müjdeler beni çok mutlu etti. Yıllar önce babam da beni alıp motor fuarlarına götürürdü. Bugün ben de oğlumla geldim ama bizimki biraz hızlı, aldı bir tane motor tam gaz geziyor" açıklamasında bulundu.



"ŞU ANKİ FİYATI 1 MİLYON LİRA"

Satış sonrası temsilcisi olan Doru Uncu, "Bizim motorumuz Mv Agusta Rush 1000 modeli. Fabrikanın kendisi tarafından özel olarak 300 adet her sene üretilip buraya gelen bir motor. Şu anki fiyatı Türk parasıyla 1 milyon lira. Şu anda fuarın en popüler motorlarından biri. Zaten fuarın en güzel ve büyük standı da bizde. O yüzden gerçeken sabahın 09.00'undan beri büyük bir kalabalık var" dedi.

"Kim almak ve ne kadar vermek isterse o kadara gidecek"

Sadece fuara özel üretilen ve fiyat biçilmeyen motordan da bahseden Doru Uncu, "MV Agusta Brutale 800RR modelinin özel olmasının sebebi ise kendimiz alıp karbonlayıp özel parçalarla beraber custom motosiklet haline getirdik. O yüzden fiyat biçmedik. Özel bir motor, 1 tane yaptık zaten. Kim almak ve ne kadar vermek isterse o kadara gidecek. Dünyada bir tane var" dedi.



"SPORCULARIMIZ ARTIK HER HAFTA BİR PİSTTE YARIŞIYOR"

Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, spord bir federasyon. Yaklaşık 40'a yakın ulusal, 10'a yakın da uluslararası müsabakaları var. En yakın müsabakalarımızdan Avrupa Gençler, Doğu Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonasını 20-21 Mayıs'ta Edirne'de gerçekleştireceğiz. Bu şampiyonadan sonra aslında Türkiye'nin 4 yıldır sürdürdüğü en büyük spor organizasyonlarından bir tanesini cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Dünya Motokros Şampiyonası olarak Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. 31 Ağustos ve 4 Eylül tarihleri arasında olacak. Bizim için önemli ve anlamlı bir yarış olmasının sebeplerinden bir tanesi de zaferin kazanıldığı topraklarda Büyük Taaruz'un 100. yılında yapmak bizleri gururlandırıyor. Uluslararası müsabakaların tamamında artık Türk sporcular var. Sporcularımız artık her hafta bir pistte yarışıyor. İnanılmaz genç ordu geliyor" ifadelerine yer verdi.

Motobike Expo Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı, kapılarını motorseverlere 24 Nisan'a kadar açık tutacak.