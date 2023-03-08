Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 08.03.2023 | 10:54 Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde, sürücü belgesi olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 8 bin 190 TL, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere 16 bin 380 TL para cezası uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Çetin Emeç Caddesinde Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mükremin Korkmaz'ın kullandığı motosikletin, Emre Karaaslan'ın kullandığı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ilk olarak aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Polis ekiplerinin kameraları göstermesinin ardından aracı kullandığını kabullenen ve sürücü belgesinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 8 bin 190 TL, sürücü belgesi olmayan bir kişiye aracını kullandıran araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 18 bin 380 TL para cezası uygulandı.