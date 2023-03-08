Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde, sürücü belgesi olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 8 bin 190 TL, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.
Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ilk olarak aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Polis ekiplerinin kameraları göstermesinin ardından aracı kullandığını kabullenen ve sürücü belgesinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 8 bin 190 TL, sürücü belgesi olmayan bir kişiye aracını kullandıran araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 18 bin 380 TL para cezası uygulandı.
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