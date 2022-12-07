Motosiklet sürücüsünü ölüme götüren feci kaza kamerada | Video

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen ve 42 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.
KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiği trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki Şevket S.'nin kullandığı 07 UZ 293 plakalı hafif ticari aracın Ekmel Kavşağı'ndan dönüp, ilerlediği sırada Bilal Şahin idaresindeki 27 ADA 573 plakalı motosikletin çarpıştığı anlar yer alıyor. Kavşaktan dönüş yapan aracın, beklemeden yola çıktığı anlar da görüntülere yansıdı.