Motosiklet sürücüsünü ölüme götüren feci kaza kamerada | Video

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen ve 42 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza, 23 Kasım'da saat 08.50 sıralarında ilçeye bağlı Ekmel Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halindeki Bilal Şahin idaresindeki 27 ADA 573 plakalı motosiklet, Ekmel Kavşağı'nda Şevket S.'nin kullandığı 07 UZ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Bilal Şahin ağır, Şevket S. ise hafif şekilde yaralanırken, ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Motosiklet sürücüsü Bilal Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiği trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki Şevket S.'nin kullandığı 07 UZ 293 plakalı hafif ticari aracın Ekmel Kavşağı'ndan dönüp, ilerlediği sırada Bilal Şahin idaresindeki 27 ADA 573 plakalı motosikletin çarpıştığı anlar yer alıyor. Kavşaktan dönüş yapan aracın, beklemeden yola çıktığı anlar da görüntülere yansıdı.