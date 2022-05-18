Video Yaşam Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza bastı | Video
Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza bastı | Video

Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza bastı | Video

18.05.2022 | 14:38

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Antalya’da bir anlık dalgınlıkla motosiklet sürücüsüne çarpan turist fren yerine gaza bastığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre T.G, isimli turist Rusya plakalı Toyota marka cipi ile dönüş yapacağı sırada M.G, yönetimindeki 07 HAH 87 plakalı motosiklet sürücüsüne çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.G, sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Bir anlık dalgınlık ile kaza yapan turist fren yerine gaza bastığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dönüş yapan cip sürücüsünün motosiklete çarpmasının ardından fren yerine gaza basması ve biraz ilerledikten sonra durduğu anlar yer alıyor. Kazayı gören vatandaşların yardıma koşması dikkatlerden kaçmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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