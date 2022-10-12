Motosikletlerinin aynı şebeke tarafından çalındığını düşünen gençler tek yürek oldu: "Destek bekliyoruz" | Video
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İstanbul'da motosikletleri çalınan bir grup genç yaşanan durum karşısında tek ses oldu. Yayınladıkları ortak açıklamada, İstanbul'da günde en az 20 ila 30 arasında motosiklet çalındığını belirten gençler, hırsızların aynı şebekeden olduğunu düşünüyor.