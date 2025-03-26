Muayenesiz araçla 2. kez alkollü ve ehliyetsiz yakalandı, "Az saygın olsun" dedi | Video
Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü direksiyon başına geçip hem kendi hem de insanların canını hiçe sayan sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarından saygı istedi. Ehliyeti alkolden emniyette olan 1.03 promil alkollü sürücüye toplam 34 bin 811 lira para cezası kesildi.
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