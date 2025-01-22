Müge Anlı acı haberi duyurdu: "Bolu'daki otel yangınında komşum ve iki evladı hayatını kaybetti" | Video

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Programın ilk dakikalarında Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Müge Anlı, "Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor. "Komşum ve iki tane evladı hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.