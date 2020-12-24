Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Aralık 2020 Perşembe atv izle! Müge Anlı'yı çileden çıkartan olay "Senin Allah senin cezanı versin" | Video
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Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı | Video 24.12.2020 | 10:28
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Başkent Ankara güne kar ile uyandı | Video 24.12.2020 | 10:09
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Kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 24.12.2020 | 09:56
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Bahçelievler'de 30 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada | Video 24.12.2020 | 10:14
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Bursa'da kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 24.12.2020 | 09:33
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Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video 24.12.2020 | 09:13
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İzmir'de kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 ağır yaralı | Video 24.12.2020 | 08:34
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Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.12.2020 | 08:34
atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Aralık 2020 Perşembe canlı yayaınında; Müge Anlı'yı çileden çıkartan son dakika haberi! Müge Anlı, canlı yayında 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün alıkoyan sapık TIR şoförüne ateş püskürdü...
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