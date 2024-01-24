Video Yaşam Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: "Döverek öldürdüm!" | Video
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf:

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: "Döverek öldürdüm!" | Video

24.01.2024 | 11:49

Türkiye, Müge Anlı’nın canlı yayında açıkladığı cinayet itirafıyla sarsıldı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil ise Diken’in en yakın arkadaşıydı. İşte kan donduran cinayetin detayları…

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