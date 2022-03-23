Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip… | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
44:02
44:26
00:31
Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın sevimli halleri kamerada! | Video 23.03.2022 | 23:08
46:26
00:28
00:56
Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı | Video 23.03.2022 | 16:26
00:36
Erzurum'da 80 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 23.03.2022 | 16:29
05:11
00:37
01:07
Kanyonda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 23.03.2022 | 16:06
00:31
Sokak ortasında husumetlisinin peşinden silahla böyle koştu | Video 23.03.2022 | 16:05
03:53
00:38
Harran'da firari zanlı nefes kesen operasyon ile yakalandı | Video 23.03.2022 | 15:31
01:39
Tuzla’da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 23.03.2022 | 15:05
01:38
03:16
Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada | Video 23.03.2022 | 14:53
00:54
01:33
Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar | Video 23.03.2022 | 14:26
01:27
Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı | Video 23.03.2022 | 14:06
ATV’nin en çok izlenen ve beğenilen reyting rekortmeni programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bugün inanılmaz bir olay konu olarak ele alındı. Müge Anlı’da 71 yaşındaki Dursun Zehir, 5 aydır kayıp olduğu ve ailesi tarafından arandığı belirtidi. Dursun Zehir, Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüş yaparken kayboldu ve bir daha haber alınamadı. Zehir’in torunu Kerim Bekar, şüpheliler arasında gösterildi. Programda Kerim Bekar, programda kendi ağzıyla dedesinin evine gizlice girmeye çalıştığını söyledi. Bu anlarda ise Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı. İşte ayrıntılar!