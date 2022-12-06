Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren iddia: "70 yaşındaki adam, 18 yaşındaki kızımı tılsım yaparak kaçırdı!" | Video
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ATV'nin reyting rekoru kırazn programı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren iddia... Mehmet Ataş'ı Gaziantep'ten Müge Anlı'ya getiren 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın kaçırıldı iddiasıydı. 18 yaşındaki kızı, 70 yaşındaki adam mı kaçırdı? Kızımı tılsım yaparak kaçırdı diye gözüyaşlı baba, bu adamın evli ve 6 çocuklu olduğunu söyledi. Hem parasından hem kızından olan adam canlı yayında...