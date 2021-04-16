Video Yaşam Müge Anlı'da çirkin aşk tuzağında son dakika! Müge Anlı skandal mesajları canlı yayında okudu "Bu adam her şeyi..."

Müge Anlı'da çirkin aşk tuzağında son dakika! Müge Anlı skandal mesajları canlı yayında okudu "Bu adam her şeyi..."

Müge Anlı'da çirkin aşk tuzağında son dakika! Müge Anlı skandal mesajları canlı yayında okudu
16.04.2021 | 11:33

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Müge Anlı'da çirkin aşk tuzağında son dakika! Müge Anlı skandal mesajları canlı yayında okudu Bu adam her şeyi... 11:36
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atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; aşk tuzağına düşerek 623 Bin TL'sini kaptıran 41 yaşındaki Arzu Salman olayında flaş gelişme! Müge Anlı, İsa isimli evli adamın kandırarak 623 Bin TL'sini dolandırdığı Arzu Salman'a gönderdiği cep telefonu mesajlarını okudu ve 'Rayından çıkmış' olarak yorumladı. İşte İsa isimili evli bir çocuk babası adamın 41 yaşındaki Arzu Salman'a gönderdiği o skandal mesajlar...

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