Müge Anlı'da esrarengiz olayda son dakika! Müge Anlı canlı yayında böyle açıkladı...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Dr. Duygu Eda Altıngeyik'in esrarengiz şekilde ortadan kaybolduğu olayda canlı yayında sevince boğan müjde! Müge Anlı, canlı yayında; Dr. Duygu Eda Altıngeyik'in bulunduğunu açıkladı! İşte Müge Anlı'nın bulunduğunu açıkladığı Dr. Duygu Eda Altıngeyik olayındaki son dakika gelişmesi...