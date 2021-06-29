Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da gözleri yaşartan anlar! Müge Anlı'dan canlı yayında 'sarılma' tepkisi "Kabul etmiyorum"

SON DAKİKA: Müge Anlı'da gözleri yaşartan anlar! Müge Anlı'dan canlı yayında 'sarılma' tepkisi "Kabul etmiyorum"

SON DAKİKA: Müge Anlı'da gözleri yaşartan anlar! Müge Anlı'dan canlı yayında 'sarılma' tepkisi
29.06.2021 | 10:24

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Son dakika haberleri...  Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; gözleri yaşartan duygusal anlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR

MÜGE ANLI FIRTINA GİBİ ESMEYE DEVAM EDİYOR!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, tüm kategorilerde birinci olarak rakiplerini geride bıraktı.

Program, Tüm Kişiler' de %6,96 izlenme oranı ve %46,34 izlenme payı alarak birinci,

AB Sosyal Statü'de %5,56 izlenme ve %46,75 izlenme payı 20+ABC1'de %6,60 izlenme oranı ve %48,76 izlenme payı alarak da bu kategorilerde rakip yapımları geride bıraktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü (28 Haziran) yayınında, Antalya'da 3 gündür aranan kayıp doktor Müge Anlı'da bulundu. Antalya'da 3 gün önce halasının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve polis tarafından her yerde aranan 24 yaşındaki doktor Duygu Eda Altıngeyik'in ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Bir süre sonra programa bağlanan Altıngeyik, kuzeniyle kavga ettiğini ve bu kavgada ailesinin arkasında durmadığını söyledi. 24 yaşındaki yeni mezun Doktor Duygu Eda Altıngeyik daha sonra Müge Anlı ile telefonda ortadan kaybolma sebebiyle ilgili konuştu. Kuzeniyle kavga ettiklerini belirten Duygu, şunları anlattı: "Ailem beni sevmiyor. Kimse o kavgada arkamda durmadı. Erkek kardeşim 'iyi olmuş' dedi. Ben de gurur yaptım ve evden çıkıp gittim.

Büyükşen çiftinin cinayeti için özel ekip kuruldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Üç yıl önce programda işlenen ve yeniden gündeme gelen Büyükşen çiftinin cinayetinde ipuçları toplanmaya devam ediyor. Çiftin küçük oğlu Osman Büyükşen ailesinin katilini bulmak için Müge Anlı'ya gelmişti. Şüpheler ise çiftin kızı Büşra, büyük oğulları Uğur ve gelinleri Betül üzerinde yoğunlaşıyor. Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile tatlı sert programındaki feryadından sonra Müge Anlı, cinayeti çözmek için özel ekip kurulduğunu duyurdu. Necla - Metin Büyükşen cinayetinin geçmişi. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

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