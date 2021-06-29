Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında son dakika! Katil stüdyoda mı?
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O cinayetle ilgili Peker’in avukatı gözaltında | Video 29.06.2021 | 12:07
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İstanbul’da narkotik operasyonunda çok sayıda gözaltı | Video 29.06.2021 | 11:06
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İstanbul’da murçlu dehşet! Genci önce dövdü sonra... 29.06.2021 | 11:04
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Büyükçekmece’de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada | Video 29.06.2021 | 10:10
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Elazığ'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 29.06.2021 | 10:14
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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası | Video 29.06.2021 | 08:50
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen çifte cinayet olayından canlı yayında son dakika haberleri! Müge Anlı'dan çifte cinayet - Osman Büyükşen olayındaki yeni tanığa zor sorular...
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayet olayında flaş görüntü! Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında...