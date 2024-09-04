Müge Anlı'da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: "Soyunmamı istedi..." | Video

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Osmaniye'de evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, programın gündemine oturdu. Seyircileri ekrana kilitleyen olayda Sebile Yörük, yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı tanıştığı üfürükçü Mustafa Samagan'ın getirdiği suyu içtikten sonra eşi Mehmet Yörük'ün öldüğünü itiraf etti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, Mehmet Yörük'ün mezarının tekrar açılacağını aktarırken, programa bağlanan tanıkların üfürükçü hakkındaki suçlamaları ise kan dondurdu. İşte detaylar...