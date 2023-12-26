Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme: Eski eş de gözaltına alındı! | Video
Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme... Adana’nın Kozan ilçesinde 12 gün önce kayıp olarak aranan ve canlı yayında öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Hakkulu cinayetinde eski eş Bengül gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:09
02:14
01:17
Hasta yakını, sağlık çalışanını darp etti! Dehşet anları kamerada | Video 26.12.2023 | 11:54
05:36
Avcılar D-100'deki feci kaza kamerada | Video 26.12.2023 | 10:34
01:34
Taksici ile müşteri arasında “Beni almadın" kavgası | Video 26.12.2023 | 10:35
01:25
20 milyon TL değerinde kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 26.12.2023 | 10:09
05:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Aralık 2023 Salı atv izle! | Video 26.12.2023 | 10:34
01:57
00:34
Şehit Aslan’ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı | Video 26.12.2023 | 10:00
04:53
02:20
Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 26.12.2023 | 09:05
00:28
Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı | Video 26.12.2023 | 09:14
02:11
Esenyurt’ta magandalar tartıştıkları kuryeyi böyle dövdü | Video 26.12.2023 | 08:39
01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 08:39
01:43
Sancaktepe'de yanlış yola giren tır ortalığı birbirine kattı | Video 26.12.2023 | 06:05
03:40
01:24
Hastaneye giderken kaza yaptı | Video 26.12.2023 | 06:05
00:40
Direksiyon başına geçen çocuk sürücü kaza yaptı, 2 yaralı | Video 26.12.2023 | 06:05
01:46
Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 26.12.2023 | 06:05
01:02
Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar | Video 26.12.2023 | 06:05