Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı: "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım…" | Video
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 29 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 29.11.2022 | 10:30
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konular ele alınmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde Hayrettin Çetin, 25 Kasım'da ekmek teknesiyle ortadan kaybolan 35 yıllık eşi Havva Çetin ve kızı Esra'nın eve dönmeleri için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Stüdyoya gelen aile bireyleri yaşadıklarını anlatırken, Hayrettin Çetin "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım..." diyerek eşine gözyaşları içinde diz çöküp yalvardı. İşte o anlar...