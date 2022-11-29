Video Yaşam Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı: "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım…" | Video
Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı:

Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı: "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım…" | Video

29.11.2022 | 16:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı: Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım… | Video 14:18
Müge Anlı’da ilginç anlar! Diz çöktü, yalvardı: "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım…" | Video 29.11.2022 | 16:07
Köpeği boğmaya çalışan caninin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Olay öncesinde köpeği merdiven boşluğuna atmış! | Video 01:36
Köpeği boğmaya çalışan caninin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Olay öncesinde köpeği merdiven boşluğuna atmış! | Video 29.11.2022 | 15:41
İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu | Video 03:19
İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu | Video 29.11.2022 | 14:42
Son Dakika: Anadolu Hisarı’nda ünlü balık restoranında korkutan yangın | Video 00:09
Son Dakika: Anadolu Hisarı'nda ünlü balık restoranında korkutan yangın | Video 29.11.2022 | 14:41
Şişli’de gecekondudaki katliamda şüphelinin cinayet sonrası kaçışı kamerada | Video 01:16
Şişli'de gecekondudaki katliamda şüphelinin cinayet sonrası kaçışı kamerada | Video 29.11.2022 | 14:08
Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video 00:41
Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video 29.11.2022 | 14:05
Kuştepe’de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video 00:30
Kuştepe'de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video 29.11.2022 | 13:38
Yaşından büyük suç kaydı vardı, yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 04:29
Yaşından büyük suç kaydı vardı, yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 29.11.2022 | 13:19
Son Dakika: Beykoz Anadolu Hisarı’nda korkutan iş yeri yangını! İstanbul Boğazı dumanla kaplandı | Video 00:59
Son Dakika: Beykoz Anadolu Hisarı'nda korkutan iş yeri yangını! İstanbul Boğazı dumanla kaplandı | Video 29.11.2022 | 13:25
Fatih’te kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu: O anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 02:51
Fatih'te kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu: O anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 29.11.2022 | 13:12
Restoranları soyan hırsız yakalandı | Video 00:14
Restoranları soyan hırsız yakalandı | Video 29.11.2022 | 12:22
Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler | Video 00:52
Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler | Video 29.11.2022 | 12:20
Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video 06:06
Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video 29.11.2022 | 12:16
PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video 00:58
PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video 29.11.2022 | 12:16
Kiracısının kapısını baltayla kıran 93 yaşındaki ev sahibi hakim karşısında | Video 00:13
Kiracısının kapısını baltayla kıran 93 yaşındaki ev sahibi hakim karşısında | Video 29.11.2022 | 12:11
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü anne ve kızına çarptı | Video 03:31
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü anne ve kızına çarptı | Video 29.11.2022 | 11:28
Ev hanımlarını sabun paketleme işi ile dolandırdılar | Video 01:08
Ev hanımlarını "sabun paketleme işi" ile dolandırdılar | Video 29.11.2022 | 11:17
Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 01:10
Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 29.11.2022 | 11:17
Şanlıurfa’da eski damat dehşeti! Kayınvalidesinin evini ateşe verdi | Video 09:04
Şanlıurfa’da eski damat dehşeti! Kayınvalidesinin evini ateşe verdi | Video 29.11.2022 | 10:21
Müge Anlı SON BÖLÜM | 29 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 09:46
Müge Anlı SON BÖLÜM | 29 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 29.11.2022 | 10:30

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konular ele alınmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde Hayrettin Çetin, 25 Kasım'da ekmek teknesiyle ortadan kaybolan 35 yıllık eşi Havva Çetin ve kızı Esra'nın eve dönmeleri için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Stüdyoya gelen aile bireyleri yaşadıklarını anlatırken, Hayrettin Çetin "Sana bilezikler aldım, yuvana dön papağanım..." diyerek eşine gözyaşları içinde diz çöküp yalvardı. İşte o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA