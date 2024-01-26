Müge Anlı’da ortaya çıkan motokurye baldız cinayetinde korkunç iddia: Karısı ve iş arkadaşı… | Video
Müge Anlı'da ortaya çıkan vahşette yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan Zeynel Boyacı, 1 aydır aranan motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğünü anlattı. Gözaltına alınıp Antalya'ya götürülen cani, "Baldızım Zeynep Ece Aksay'ı da öldürüp aynı yere gömdüm" ifadelerini kullandı. Yapılan kazı çalışması sonrası iki cesede ulaşıldı. Vahşetle ilgili korkunç bir iddia daha ortaya atıldı: Karısı ve iş arkadaşı…
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