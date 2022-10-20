Müge Anlı'da pes dedirten olay! 40 yıllık kocasını, 10 yıldır başkasıyla aldattığını canlı yayında itiraf etti | Video
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ATV'nin sevilen programı Müge Anlı’da pes dedirten olay! 40 yıllık eşini arayan Ahmet Bey canlı yayında karısıyla yüzleşti. Gülşen Düzyol hakkındaki iddiaları pencereden yanıtladı. Gülşen Hanım, "10 yıl önce aşık oldum, 2 ay evvel kaçtım" dedi. Bu iddialar üzerinestüdyodakilker şaşkılığını gizleyemedi..