Müge Anlı'da son dakika! Çifte cinayeti canlı yayında anlattı... Can verirken söylediği son sözleri açıkladı

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Konya'daki çifte cinayet gecesinde yaşanan vahşet canlı yayında anlatıldı! Konya'da öldürülen Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen çiftinin katledildiği gecenin görgü tanığından şok ifadeler...

Telefondaki hanımefendi, Büşra'nın cenazenin olduğu ilk gün, komşular toplandığında bir kere annesinin katile dönüp "Ana, bunu da mı yapacaktın bize" dediğini, sonra da annesinin öldürüldüğünü aktardı. Büşra Hanım, orada konuştuğu şeyin, öldürülecek olsa babasının öldürülebileceğini, annesinin neden öldürüldüğünü sorguladığını, bunu söylediğini, öyle bir şey demediğini iddia etti. Osman Bey kara köpek diye bir şey sordu fakat Büşra Hanım öyle bir şey de konuşulmadığını sözlerine ekledi.