Müge Anlı'da son dakika! Dehşet evinden görüntüler! Cinayetlerin tanığının isyan ettiren ifadesinin detayları Müge Anlı'da ...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Konya'daki vahşi cinayetlerin işlendiği dehşet evinden görüntüler kamerada! Büyükşen çiftini kim öldürdü? Çifte cinayet gecesinin tanığından isyan ettiren ifadesinin detayları ne? Müge Anlı, canlı yayında çiftin oğlu Doktor Osman Bey'in stüdyoda olduğu bilgisini vererek çiftin öldürülmesindeki garipliğe dikkat çekti. Rahmi Özkan, çiftin kızı Büşra'nın anlattıklarının mantık çerçevesinde olmadığını, gerçeklerin gizlendiğini söyledi. Müge Anlı, daha geçen gün SWAP sonucunun çıktığını, oğul Uğur Bey ve gelin Betül Hanım'da da swap çıktığını ama onların hala tutuklanmadığını dile getirip tepki gösterdi. Müge Anlı, geçen gün Osman Bey'in isyan tweeti attığını ve kendisinin de katıldığını söyledi.