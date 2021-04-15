Müge Anlı'da son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında uyardı "Gel sana bilmem napim diye... Erkekler kusura bakmasın!"
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atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı, esrarengiz şekilde ortadan koybolan13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun akıbetini araştırıyor. Müge Anlı, beraber kaçtıkları iddia edilen 13 yaşındaki Yaren Akın ve 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a da seslenerek uyarıladra bulundu. Müge Anlı, çaresi kalan çocukların bir erkek veya kadından alsa yardım istememeelri gerektiğini vurgulayarak, yanında çocuğu olan akdınalrdan yardım istenmesi gerektiğini söyledi.