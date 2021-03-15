Müge Anlı'da SON DAKİKA: Palu Ailesi - Tuncer Ustael dehşeti olayında çarpıcı gelişme | Video
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Son dakika haberleri.. atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Palu Ailesi ve Tuncer Ustael dehşeti olayı ile ilgili Müge Anlı'dan son dakika duyurusu...