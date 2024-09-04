Müge Anlı'da zehirli üfürükçü cinayeti olayında şok itiraf! "Çıplak fotoğraflarımı çekti"
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan zehirli çorba cinayeti olayında art arda yeni itiraflar gelmeye devam ediyor! "Uygunsuz davranışlarına maruz kaldık"
Mehmet Yörük'ün cinayet itirafının ardından yayına bağlanan izleyiciler şoke eden açıklamalarda bulundular. Yayına bağlanan izleyici 16 yaşındayken üfürükçü Mustafa'ya gittiğini ve kendisine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlattı.
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